Глава СК России взял под контроль выяснение причин ДТП со школьным автобусом в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование причин ДТП со школьным автобусом в Иркутской области. Авария произошла 22 сентября на трассе «Сибирь». Вблизи поселка Кутулик столкнулись автобус, который вез 18 детей на экскурсию в музей и УАЗик. От удара автобус перевернулся. Сначала сообщалось, что травмы получил один 10-летний ребенок, сопровождающий, а также водители автобуса и УАЗа. Всех их доставили в больницу. Позже минздрав Приангарья сообщил, что число пострадавших выросло до 11 человек, среди них 7 детей.

Следователями была начат проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета по Иркутской области доложить о проведенной проверке, - сообщили в пресс-службе СК России. - Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате.

Все причины аварии, а также виновник ДТП, устанавливаются.

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