Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Иркутской области возросло до 11. Фото: прокуратура Иркутской области

Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Аларском районе Иркутской области возросло до 11, среди них семеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области.

- С места ДТП бригадами скорой помощи были эвакуированы в медучреждения четверо пострадавших, впоследствии один из них отказался от госпитализации, - уточняют специалисты. – Трое, в том числе один ребенок находятся под присмотром медиков Черемховской районной больницы. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двоих, один из которых ребенок, – средней степени тяжести.

Напомним, авария со школьным автобусом произошла 22 сентября на трассе «Сибирь» в районе 1712 километра, недалеко от поселка Кутулик. В автобусе во время столкновения находились 18 детей. От удара с УАЗом автобус перевернулся. Кто является виновником аварии, выясняют инспекторы ГИБДД. Прокуратура и следственный комитет региона начали проверки.