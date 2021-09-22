Автобус с 18 детьми перевернулся по дороге в музей в Иркутской области. Фото: прокуратура Иркутской области

Серьезная авария произошла днем, 22 сентября на трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области. В районе 1712 километра, вблизи поселка Кутулик автобус с 18 детьми в салоне столкнулся с УАЗиком. От удара автобус перевернулся на бок. УАЗик же превратился в груду искореженного металла.

- Пострадал один ребенок, двое взрослых сопровождающих, а также водитель УАЗа, - сообщили «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Помощь им оказали прибывшие врачи скорой помощи. Кто стал виновником аварии, на месте выясняют инспекторы ГИБДД. Подробности появятся чуть позже.

Как удалось выяснить «Комсомолке», школьники ехали из поселка Ангарский в Аларском районе в поселок Кутулик на экскурсию в местный музей. В салоне находились ученики 2-4 классов. Подключилась к выяснению причин ДТП и прокуратура региона.

- Начата проверка соблюдения закона по организации перевозок несовершеннолетних школьными автобусами, - добавили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

На место уже выехал прокурор Аларского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутская школьница едва не сгорела заживо из-за шутки сверстников (Подробности)