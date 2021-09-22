Автобус с детьми перевернулся на трассе в Иркутской области, следователи начали проверку. Фото: прокуратура Иркутской области

Следователи подключились к выяснению причин ДТП, которое 22 сентября произошло на трассе «Сибирь». Вблизи поселка Кутулик столкнулись автобус, который вез 18 детей на экскурсию в музей и УАЗик. От удара автобус перевернулся. Травмы получили один 10-летний ребенок, сопровождающий, а также водители автобуса и УАЗа. Всех их доставили в Черемховскую городскую больницу.

- Начата проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Прокомментировал аварию на своей странице в соцсети и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, один из взрослых пострадавших находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести.

- Необходимо досконально разобраться в причинах аварии, - добавил Игорь Кобзев. – Известно, что автобус был новый.

Кто из водителей стал виновником аварии, на месте выясняют следователи и инспекторы ГИБДД.

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