Автобус с табличкой "Дети" перевернулся на трассе в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Серьезная авария произошла днем, 22 сентября на трассе, в районе поселка Кутулик в Иркутской области. В пабликах в соцсетях, проезжающие мимо ДТП автомобилисты, выложили видео, на котором видно перевернувшийся автобус ПАЗ с табличкой «Дети».

Предварительно, известно, что пострадали двое детей и двое взрослых. Более точную информацию уточняют полицейские. Вскоре должны появиться подробности. "Комсомолка" следит за развитием событий.

Появились подробности ДТП. Читайте их ЗДЕСЬ.

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