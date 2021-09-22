15-летний подросток перевернулся на родительской "Тойоте Функарго" в Черемхово Фото: ГУ МВД по Иркутской области

19 сентября в Черемхово на перекрестке улиц 2-ая Советская и переулка Южный 15-летний школьник устроил ДТП на родительской иномарке. Подросток за рулем "Тойоты Функарго" набрал скорость и не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. б этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В результате аварии сам водитель и его два несовершеннолетних пассажира 15 и 17 лет госпитализированы в медицинское учреждение, - рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что школьник взял машину матери без разрешения, чтобы покататься с друзьями.

Полиция проводит проверку. Также будет принято решение о привлечении к ответственности родителей мальчика.

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