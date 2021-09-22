Водитель внедорожника сбил подростка на электросамокате в Байкальске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД зафиксировали очередную дорожную аварию с участием школьника. В Байкальске 47-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Outlander» наехал на мальчика, который передвигался по проезжей части на электросамокате. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутскои области.

- В результате дорожно-транспортного происшествия восьмиклассник получил травмы, - пояснили в ведомстве.

Следователи выяснили, что школьник взял электросамокат на прокат и в момент аварии был без взрослых. Полицейскими проводится проверка в результате которой будет сделано решение.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей постоянно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дорогах. Так как с начала года в автоавариях погибло 10 несовершеннолетних и 243 получили травмы.

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