Сквер на улице Шахтерской благоустроили в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске благоустроили сквер на улице Шахтерской. Это одно из главных мест для отдыха и прогулок жителей поселка Жилкино. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- На территории организована тропиночная сеть, установлено игровое оборудование с учётом возрастных категорий детей, уличные тренажёры, универсальная спортивная площадка, горка, которая не потеряет свою актуальность и в зимнее время. Выполнено оригинальное парковое освещение. В целом площадь сквера большая, порядка полутора гектаров», — отметила начальник департамента городской среды Марина Шевела.

В Иркутске благодаря федеральному проекту благоустройства городской среды в этом году проходит ремонт 54 дворов и 17 общественных пространств. Все работы должны быть закончены до конца сентября.

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