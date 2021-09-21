Участок улицы Нижняя Набережная в Иркутске будет перекрыт до 29 сентября
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Внимание автомобилисты! В Иркутске с 20 сентября по 29 сентября будет перекрыто движение по улице Нижняя Набережная. Об этом сообщают в официальном Инстаграм - аккаунте Оператора теплосетей Иркутска.
- Движение буде ограничено по правой полосе улицы Нижняя Набережная – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Рабочая, - уточнили в соцсетях оператора.
Перекрытие дороги связано с диагностикой и ремонтом тепловых сетей в районе дома № 10.
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