Участок улицы Нижняя Набережная в Иркутске будет перекрыт до 29 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Внимание автомобилисты! В Иркутске с 20 сентября по 29 сентября будет перекрыто движение по улице Нижняя Набережная. Об этом сообщают в официальном Инстаграм - аккаунте Оператора теплосетей Иркутска.

- Движение буде ограничено по правой полосе улицы Нижняя Набережная – в направлении движения от улицы Декабрьских Событий до улицы Рабочая, - уточнили в соцсетях оператора.

Перекрытие дороги связано с диагностикой и ремонтом тепловых сетей в районе дома № 10.

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