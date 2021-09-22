Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры на трассе «Сибирь» Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Два человека погибли при столкновении иномарки и фуры в Тулунском районе. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сегодня утром на автодороге Р-255 «Сибирь» столкнулись большегруз «Мерседес- Бенц» и легковой автомобиль «Тойота Ипсум». От полученных травм 64-летний водитель и 47-летний пассажир Тойоты скончались до приезда скорой медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец с сыном обчищали фуры на трассе "Сибирь" прямо на ходу, как в фильме «Форсаж». Что рассказали дальнобойщики. Разбойники с большой дороги отсидели 5 лет в тюрьме, а выйдя на свободу, взялись за старое. (подробности)

Муж бросил, а с работы уволили. Что стало с ревнивицей, которая облила зеленкой и догола раздела на камеру 17-летнюю школьницу в Зиме. Вторая подруга, которая снимала издевательства на камеру, может пойти под суд. (подробности)