Муж бросил, а с работы уволили. Что стало с ревнивицей, которая облила зеленкой и догола раздела на камеру 17-летнюю школьницу в Зиме

Что стало с ревнивицей, которая облила зеленкой и догола раздела на камеру 17-летнюю школьницу в Зиме Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Прошло полтора месяца. Кристина чувствует себя лучше, но все так же не может спать по ночам, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» мать 17-летней школьницы Василина Соколова. – Помимо сотрясения мозга у дочки появился синдром, при котором она вздрагивает во сне. Так и сидит каждый день до поздней ночи в телефоне.

17-летняя школьница до сих пор оправляется от того, что пришлось пережить. Две женщины 30 и 33 лет увидели в ней соперницу. Голую, обрезав волосы и облив зеленкой, две жительницы Саянска раздели девушку догола и заставили просить прощения на коленях. Все это на глазах прохожих и «друзей» Кристины, с которыми она в тот вечер отдыхала в одной компании.

Причиной изощренных разборок стала… ревность. Две подруги по несчастью уличили своих благоверных в неверности, ведь в маленьком городке ничего не утаишь – слухи расходятся быстро. Обе узнали, что их мужчины проводили время с Кристиной и недолго думая, решили отомстить. Частью плана была съемка издевательств на видео. Ревнивицы не ожидали, что та самая запись станет главным доказательством их вины в суде. Ведь воительницы за справедливость позаботились, чтобы кадры увидел интернет - обе выложили кадры на личных страницах.

Снимавшая издевательства на видео тоже пойдет под суд

Против 30-летней мстительницы, которая делала всю грязную работу: избивала, обливала зеленкой и раздевала подростка, возбудили уголовное дело об «истязании несовершеннолетней». Мать двоих детей находится под домашним арестом. Ее подруга в деле числится свидетелем, так как, по ее словам, она никого не трогала, лишь снимала. Однако за время следствия многое может измениться и «оператор» фильма с пометкой 18+ тоже пойдет под суд.

- Сегодня нам с Кристиной помогают московские юристы, которые пообещали, что женщина, которая снимала видео, тоже будет привлечена к ответственности - не исключено, что как организатор, говорит мать пострадавшей.

Мать униженной 17-летней девушки сделала все, чтобы устроившие самосуд сибирячки понесли наказание. Василина Соколова рассказала «Комсомолке», что после случившегося лично написала письма в редакции нескольких федеральных каналов.

- Со мной связались уже через два дня. Это были сотрудники передачи «Мужское/Женское» на Первом канале. Предложения о съемках поступали и от других программ центральных каналов, но мы приняли приглашение только редакции «М/Ж» и полетели в Москву на съемки, - делится сибирячка. – Пробыли там три дня. И не пожалели об этом ни на секунду. За это время Кристина смогла немного развеяться. Помимо юристов помогает и психолог, который общается с дочерью по видеосвязи в любое удобное время.

Сожитель ревнивицы после скандала уехал из родного города

В студию программы пригласили не только Кристину и ее мать, но и 33-летнюю мстительницу, которая снимала избиение на камеру. В студии женщина рассказала, что в родном городе ни ее, ни ее подругу больше не берут на работу. По словам жителей Саянска, после скандала с ревнивицей перестал общаться родной отец. А что касается ее подруги, сожитель оставил возлюбленную, которая находится по домашним арестом и уехал из города в неизвестном направлении. Продолжает ли пара общаться – неизвестно.

Мужчина предлагал 17-летней девушке отношения, но после скандала уехал из города. Фото: личный архив Кристины

- О нем и его репутации ловеласа я наслышана давно, - рассказала Василина Соколова. – Раньше я общалась с его сожительницей, которая издевалась над моей дочерью из мести. Она работает мастером маникюра и на сеансах часто плакалась об изменах своего благоверного. Мол, ловила его на переписках и даже видела несколько раз с другими девушками. Они ссорились, расставались и сходились снова – такая была у них любовь. Если бы я знала, что этот мужчина общается с моей дочерью, то заставила бы Кристину прекратить это.

По словам матери пострадавшей школьницы, взрослый мужчина предлагал ее дочери отношения и признавался в симпатии. На этот момент он и его спутница взяли очередную паузу в отношениях. Однако после публичных разборок, мужчина не стал защищать 17-летнюю девушку, наоборот – начал просить прощения на коленях у бывшей. Фото с извинениями в сеть выложила все та же подруга 30-летней сибирячки, с которой они и придумывали план мести.

Перешла на домашнее обучение и ни с кем не общается

1-го сентября Кристина в школу не пошла. Надоели постоянные расспросы и жалость чужих людей. Одиннадцатиклассница проходит обучение на дому и на днях получила первое задание от учителей.

Кристина перешла на домашнее обучение и плохо спит по ночам. Фото: личный архив Кристины

- Кристина почти не выходит из дома. Может выйти во двор, чтобы пообщаться с подругой или сходить в магазин, - делится мать девушки. – Раньше мы постоянно смеялись, вместе готовили и весело проводили вместе время. Инициатором всегда была Кристина. Но теперь мы почти не разговариваем, а я не хочу давить на нее. В этом году дочь должна была сдать ЕГЭ и поступить в университет, но в таком моральном состоянии неизвестно какими будут результаты.

Василина Соколова рассказала, что после прогремевшего скандала количество друзей Кристины уменьшилось в разы. Доверять школьница больше никому не может, в том числе и парням.

- Дочка спрашивает меня, как теперь после этого общаться с противоположным полом. Я лишь прошу ее впредь быть в сто раз осторожнее.

После окончания школы девушка планирует переехать в Иркутск. Кристина любит рисовать и мечтает выучиться на дизайнера или другую творческую профессию.

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