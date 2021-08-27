«Ты привыкла перед мужиками раздеваться? Давай»: ревнивые жены остригли, обмазали зеленкой и пустили нагишом по улице соперницу Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Я захочу и ты сейчас сдохнешь! Голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды!

Это не кадр из фильма про драки ошалевших школьниц. Голую, обрезав волосы, облив зеленкой, пустили гулять по городу нагишом 17-летнюю соперницу посчитавшие себя обманутыми жены. Все красочные разборки и саму голую девчонку они же сняли на видео. Теперь эти съемки, сделанные в небольшом сибирском городке, что в Иркутской области, не просто «покорили Интернет» ( а две вполне солидные дамы выложили пикантное видео на личных страницах в соцсетях), но «подшиты в дело». Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

Облили зеленкой, раздели догола и сняли на камеру

Свою жертву ревнивицы облили зеленкой, раздели догола и сняли на камеру.

- Как ты привыкла перед мужиками раздеваться? Давай! – главная «героиня» видео начала силой стаскивать с соперницы одежду. Через несколько секунд девушка стояла в одних кроссовках.

Вдвоем в подружкой ( обе считают себя пострадавшими от того, что их мужья не устояли перед чарами этой девчонки) 30-летние дамы приехали на разборки с Аленой ( имя изменено – авт.) в соседний городок, узнав, у кого она в гостях. Так проще было «решить вопросы». Причем вполне публично.

-Дайте кофту, пожалуйста, - просит девушка у кого-то из прохожих, заходящих в торговый павильон.

-Кто даст, морду расшибу, - отрезает организаторша самосуда.

Никто так и не решился вмешаться….

Женщины обвиняли 17-летнюю девушку в том, что та позволила себе общаться с их благоверными.

- Объясняй, почему тебя здесь девчонки мутузят. Объясняй, иначе ты голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды, - разъяренная ревнивица заставляла девушку признаваться на камеру.

В ответ на оскорбления та только молчала, но затем призналась, что с одним из мужчин все-таки «ночевала». В лицо ей сразу прилетел кулак.

Все это время одна из женщин держала в руках телефон, снимая происходящее на камеру и подбадривая свою подругу, которая делала «грязную работу».

Но публичного унижения своей обидчицы, с раздеванием, обрезанием волос и вылитой на нее бутылкой зеленки, женщинам было недостаточно. Они захотели, чтобы та просила прощения. Голую девушку поставили на колени и продолжали допрашивать, где и сколько раз она спала с их мужьями. Здесь видео обрывается….

Держись, девчонка

17-летнюю девушку поддерживают в родном городке.

- Напали на девушку 6-го августа, а известно стало об этом лишь пару дней назад, - делится с корреспондентом «КП»-Иркутск» местная жительница Анна Баринова. – Увидев ролик, я нашла ее в соцсетях и связалась с ее мамой, чтобы предложить помощь.

Свою месть женщины хотели показать всему городу, чтобы еще больше пристыдить соперницу. Они выложили сначала скрины, а потом и само видео на личных страницах в соцсетях, Около трех недель оно кочевало по местным чатам, пока не получило широкую огласку. И произвело далеко не тот эффект, на который рассчитывали оскорбленные в лучших чувствах сибирячки, чьи мужья, якобы, польстились на юную красотку. Девчонку узнали – не без этого, городок то маленький. Но…проявили сочувствие. И даже поддержали. Ревнивых жен, избивающих соперниц, у нас не любят, и справедливо.

-Ты красивая девчонка, держись!, - пишут ей комментаторы. – А они – просто глупые.

В местном интернет-паблике, где ее подержали комментаторы, девушка оставила слова благодарности. Однако личные сообщения на страничке все же закрыла, скорее всего, частые сообщения не дают хоть на минуту забыть о случившемся.

Но наказаний много не бывает. Уже после того, как по сетям пошла «акция с раздеванием», горожане, ставшие невольными любителями семейной «клубнички», увидели еще одни съемки от той же исполнительницы. В сети появилось фото, на котором ее заплаканный благоверный просит прощения, стоя на коленях. Судя по последним событиям, именно за измену.

Местные говорят, что буйная нравом 30-летняя сибирячка устроила однажды драку с кем-то из коллег на рабочем месте, отчего ее и «попросили». Теперь зарабатывает маникюром. С мужем, которого она «уличила» в измене, живут вместе, и вроде бы, мирно.

Что касается второй подруги, которая отвечала за съемку, по словам местных жителей, она долгое время трудилась в одном из ночных заведений. Зачастую там происходили пьяные ссоры и даже драки, но 33-летняя сибирячка с легкостью могла разобраться с буйными посетителями, из-за чего злить ее побаивались даже мужчины. Как известно, связаться с родителями избитой девушки, чтобы попросить прощения, она не пыталась.

«Бойтесь выходить из дома»

- Теперь мстительнице и ее неверному сожителю поступают звонки с предупреждениями: «Бойтесь выходить из дома», - рассказывают жители «Комсомолке». - В городе их действия поддерживает только их же окружение. Виноватыми они себя не считают. Обидчица пыталась попросить прощения у матери девочки, но та не захотела ее слушать. И правильно, потому что потом она снова показывала видео с издевательствами друзьям и хвасталась. Вторая подруга просто ушла в тень.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Благодаря огласке снятого на камеру самосуда случившимся заинтересовались правоохранительные органы. Полиция быстро установила личности подруг-мстительниц. Обеих доставили в отдел для дачи объяснений.

Тем временем региональный СК возбудил уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего». Главную мстительницу задержали и поместили в изолятор.

Ход расследования на контроль взяла прокуратура Иркутской области.

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