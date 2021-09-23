Посылку с 308 запрещенными таблетками из Нью-Йорка изъяли у ангарчанина. Фото: Иркутская таможня

Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков Иркутской таможни изъяли 308 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество. Несколько упаковок препарата были отправлены почтовой посылкой из Нью-Йорка с указанием адреса жителя Ангарска. Об этом сообщает главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Иркутской таможни Татьяна Красавина.

- Оперативники обнаружили таблетки, упакованные россыпью в банку и целлофановый пакет, при вскрытии посылки среди других товаров: одежды, обуви и конфет. Таможенная экспертиза установила, что препараты содержат в своем составе сильнодействующее вещество, - рассказали в пресс-службе таможни.

В отношении перевозки препарата в России действуют особые меры контроля.

У получателя товара при себе не было никаких разрешительных документов на ввоз лекарственного вещества. Таблетки были изъяты и уничтожены.

Ангарчанина оштрафовали за попытку незаконного ввоза сильнодействующего вещества.

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