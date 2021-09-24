19 человек привлекли к уголовной ответственности по делу о бунтах в ИК-15 в Ангарске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Следственное управление завершило расследование уголовного дело, которое было возбуждено после массовых беспорядков в ангарской исправительной колонии №15. В апреле 2020 года несколько заключенных не подчинились требованиям и напали на сотрудников ФСИН. Позже осужденные подожгли постройки на территории колонии и организовали бунт. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В настоящее время следственные действия по данному уголовному делу окончены. Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, содержащимися более чем в 150 томах. По данному уголовному делу привлечено к уголовной ответственности 19 лиц. В отношении иных соучастников расследование будет продолжено в отдельном производстве, - рассказали в ведомстве.

Вместе с тем, следственным управлением продолжается расследование уголовных дел, связанных с работой колоний в Иркутской области.

Напомним, 10 сентября в суд было направлено уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительной колонии №15. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий.

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