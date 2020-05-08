2020-05-08T05:50:36+03:00
Происшествия

Бунт в ангарской колонии №15: ГУФСИН опровергло информацию о смерти заключенного

Бунт в ангарской колонии произошел почти месяц назад [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Бунт в ангарской колонии №15: ГУФСИН опровергло информацию о смерти заключенного. Фото: СУ СК РоссииБунт в ангарской колонии №15: ГУФСИН опровергло информацию о смерти заключенного. Фото: СУ СК России
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Вокруг бунта, который произошел 9 и 10 апреля в ангарской исправительной колонии строгого режима №15 до сих пор ходит масса слухов. Один из них, о том, что якобы после беспорядков один из заключенных, получивший компрессионный перелом позвоночника, скончался в одной из больниц Воронежа, опровергло на днях руководство ГУФСИН Приангарья.

- Все эти сведения не соответствуют действительности, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области. - Осужденные, которые участвовали в беспорядках в ИК-15, на время расследования переведены в другие исправительные учреждения Иркутской области. В другие регионы России осужденных из ИК-15 не этапировали. Более того, ни у одного из участников бунта не был диагностирован компрессионный перелом позвоночника.

Напомним, массовые беспорядки на территории колонии, длившиеся двое суток, обсуждали по всей стране. Началось все вечером, 9 апреля, когда один из заключенных с отрицательной характеристикой, который содержался в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он начал толкать сотрудников охраны, ругаться на них матом и криками призывал других осужденных делать то же самое. Те послушали, и напали на охранника, который попытался их успокоить.

Пожар в ИК-15 вечером, 10 апреля. Фото: очевидцы

Пожар в ИК-15 вечером, 10 апреля. Фото: очевидцы

В тот же вечер администрация колонии успокоила заключенных, но на следующий день беспорядки вспыхнули с новой силой. Заключенные устроили на территории колонии такой крупный пожар, что огонь был виден почти из всех районов Ангарска. Разрушены и сожжены оказались объекты производственной зоны колонии: хозяйственный двор, где находились животные, тепличное хозяйство, производственные цеха, профессиональное училище и школа.

Подавить бунт удалось с помощью личного вмешательства руководства и привлечения спецназа. Спустя неделю, следователям удалось вычислить тех, кто принимал самое активное участие в беспорядках. Зачинщиками были признаны более 200 человек. В отношении них были возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям.

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Видео бунта в ангарской исправительной колонии №15.Видео: СУ СК России

ИСТОЧНИК KP.RU

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