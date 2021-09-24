Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 6:25

Жителя Тайшетского района осудят за контрабанду леса на 24 миллиона рублей

За все преступления сибиряку может грозить до 17 лет тюрьмы
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жителя Тайшетского района осудят за контрабанду леса на 24 миллиона рублей

Жителя Тайшетского района осудят за контрабанду леса на 24 миллиона рублей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Тайшетского района осудят за незаконный экспорт леса на 24 миллиона рублей. По данным следствия, мужчина обвиняемый через подставное лицо создал фирму по переработке и продаже древесины. Мужчина скупал лесоматериалы у "черных" лесорубов из Иркутской области и продавал за рубежом. Чтобы подтверждать законность продаж, злоумышленник подделывал необходимые документы. С апреля 2016 по сентябрь 2017 года ему удалось сбыть 4 тысячи кубометров древесины. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно- Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Получив преступным путем денежные средства в размере свыше 13 миллионов рублей, обвиняемый ввел их в легальный экономический оборот, путем заключения гражданско-правовых договоров с субъектами предпринимательской деятельности, - рассказали в ведомстве.

Жителя Тайшетского района осудят сразу по нескольким статьям: «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей; «Приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере», наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы; «Образование юридического лица через подставных лиц» - лишение свободы до трех лет; «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в крупном размере», за это преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы со штрафом до 50 тысяч рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело рассмотрят в Тайшетском городском суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк порезал ножом иркутянина после конфликта в супермаркете. Подозреваемому грозит до 8 лет колонии. (подробности)

Спасатели на вертолете Ми-8 нашли пропавших добровольцев в Бурятии. Мужчины были в зимовье, откуда не могли выдвинуться из-за выпавшего снега. (подробности)

Несколько водителей общественного транспорта оштрафовали в Иркутске после видео в соцсетях. Сотрудники ГИБДД провели мониторинг социальных сетей. (подробности)