Жителя Тайшетского района осудят за контрабанду леса на 24 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителя Тайшетского района осудят за незаконный экспорт леса на 24 миллиона рублей. По данным следствия, мужчина обвиняемый через подставное лицо создал фирму по переработке и продаже древесины. Мужчина скупал лесоматериалы у "черных" лесорубов из Иркутской области и продавал за рубежом. Чтобы подтверждать законность продаж, злоумышленник подделывал необходимые документы. С апреля 2016 по сентябрь 2017 года ему удалось сбыть 4 тысячи кубометров древесины. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно- Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Получив преступным путем денежные средства в размере свыше 13 миллионов рублей, обвиняемый ввел их в легальный экономический оборот, путем заключения гражданско-правовых договоров с субъектами предпринимательской деятельности, - рассказали в ведомстве.

Жителя Тайшетского района осудят сразу по нескольким статьям: «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере», санкция предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей; «Приобретение в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере», наказание по статье предусматривает до 5 лет лишения свободы; «Образование юридического лица через подставных лиц» - лишение свободы до трех лет; «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения преступлений, в крупном размере», за это преступление ему грозит до 2 лет лишения свободы со штрафом до 50 тысяч рублей.

Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Дело рассмотрят в Тайшетском городском суде.

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