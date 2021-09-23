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Общество23 сентября 2021 15:29

Спасатели на вертолете Ми-8 нашли пропавших добровольцев в Бурятии

Мужчины были в зимовье, откуда не могли выдвинуться из-за выпавшего снега
Мария КНЯЗЕВА
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Спасатели на вертолете Ми-8 нашли пропавших добровольцев в Бурятии

Спасатели на вертолете Ми-8 нашли пропавших добровольцев в Бурятии

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поисково-спасательная операция на реке Снежной успешно завершена. Группа пропавших в Кабанском районе Бурятии добровольцев найдена. Их нашли вылетевшие сегодня на вертолете Ми-8 спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Найденные в удовлетворительном состоянии, они были в зимовье, три дня назад у них закончились продукты, но вернуться в Выдрино, откуда они вышли 15 сентября на поиски пропавшего рыбака, не могли, - рассказывают спасатели. – Перевал засыпало снегом. При себе у сибиряков не было теплых вещей и обуви, поэтому они и укрылись в зимовье.

Пилотам вертолета удалось найти площадку для приземления. Мужчин накормили, напоили чаем и вывезли в Выдрино.

- Пропавшего рыбака найти им не удалось, - добавляют в региональном МЧС.

Рыбак пропал 9 числа. Лодка с тремя пассажирами перевернулась на реке Снежной, до берега доплыли двое, судьба еще одного сибиряка неизвестна.

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