Спасатели на вертолете Ми-8 нашли пропавших добровольцев в Бурятии Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Поисково-спасательная операция на реке Снежной успешно завершена. Группа пропавших в Кабанском районе Бурятии добровольцев найдена. Их нашли вылетевшие сегодня на вертолете Ми-8 спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Найденные в удовлетворительном состоянии, они были в зимовье, три дня назад у них закончились продукты, но вернуться в Выдрино, откуда они вышли 15 сентября на поиски пропавшего рыбака, не могли, - рассказывают спасатели. – Перевал засыпало снегом. При себе у сибиряков не было теплых вещей и обуви, поэтому они и укрылись в зимовье.

Пилотам вертолета удалось найти площадку для приземления. Мужчин накормили, напоили чаем и вывезли в Выдрино.

- Пропавшего рыбака найти им не удалось, - добавляют в региональном МЧС.

Рыбак пропал 9 числа. Лодка с тремя пассажирами перевернулась на реке Снежной, до берега доплыли двое, судьба еще одного сибиряка неизвестна.

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