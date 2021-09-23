На поиски пропавшей в Бурятии группы добровольцев вылетел вертолет Ми-8 Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пропавшую группу добровольцев, ушедшую на поиски рыбака, разыскивают с помощью вертолета Ми-8. Спасатели осматривают побережье рек Снежная, Селенгинка, Ара-Буректай. Жители Выдрино перестали выходить на связь 20 сентября. 5 мужчин пытались найти рыбака, который пропал во время сплава по реке Снежная. Сибиряк до сих пор числится пропавшим без вести. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 21 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога «Серая Ямка» сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены, - рассказали в ведомстве.

Дальше двигаться можно только пешком. Спасатели осмотрели береговую линию и поднимаются вдоль реки Ара-Буректай. В районе, где пропала группа, сложный рельеф, что осложняет поиски, поэтому было принято решение задействовать авиацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели продолжают разыскивать пятерых мужчин, которые отправились на поиски рыбака в Иркутской области. Группа добровольцев 15 сентября ушла в сторону реки Снежной и перестала выходить на связь. (подробности)

Спасатели Иркутской области и Бурятии разыскивают пятерых мужчин, которые ушли на поиски рыбака. Группа не выходит на связь с 20 сентября. (подробности)