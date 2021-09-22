Спасатели Иркутской области и Бурятии разыскивают пятерых мужчин, которые ушли на поиски рыбака Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пятеро мужчин, которые вышли на поиски рыбака, не выходят на связь с 15 сентября. О пропаже рассказали их родные. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

- Мужчины направились в район реки Снежной с намерением осмотреть местность, - пояснили в ведомстве. - 20 числа они должны были выйти на связь, но до сегодняшнего дня этого не сделали.

Напоминаем, что 9 сентября опрокинулась лодка на реке Снежной. В ней находилось три человека, два из них смогли выбраться на берег. Сотрудники МЧС обследовали около 20 километров по руслу реки, однако так и не смогли найти третьего рыбака.

На данный момент, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС России Слюдянского и Посольского подразделений ведут поиски группы на аэролодках.

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