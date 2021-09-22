В Иркутске 17-летний парень вышел из общежития и пропал без вести Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска разыскивает 17-летнего Дмитрия Рушакова. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Известно, что сегодня утром молодой человек вышел из общежития, расположенного на улице Мира, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно, - рассказали в ведомстве.

Людей, владеющих информацией о местонахождении Дмитрия Рушакова, просят сообщить об этом в полицию.

Приметы: на вид 16-17 лет, ростом 150, волосы русого цвета, короткая стрижка, худое телосложение и серо-голубые глаза.

Был одет: в темную длинную куртку камуфляжного цвета с капюшоном, на груди надпись «Коламбия». На голове была черная кепка, кроссовки темного цвета, темные брюки в классическом стиле. Через плечо была надета черная кожаная сумка.

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