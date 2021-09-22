Уровень безработицы снизился в пять раз в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области снизилось число безработных в пять раз. Сейчас уровень безработицы составляет 1,2%, как и до начала пандемии. Об этом сообщают в пресс-службе правительства по Иркутской области.

- По итогам восьми месяцев этого года Иркутская область по уровню регистрируемой безработицы занимает второе место среди регионов СФО (первое место у Красноярского края – 1,0%, третье – Кемеровская область, 1,5%), - рассказали в ведомстве.

По результатам работы по увеличению числа занятого населения, было трудоустроено 1,6 тысяч инвалидов, а также 39,9 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. 590 мамочек в декрете нашли работу после профессионального обучения. Также были выполнены дополнительные федеральные меры поддержки по трудоустройству.

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