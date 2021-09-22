Итоги выборов в Госдуму утвердили в Иркутской области Фото: Дарья ЮДИНА

Итоги выборов в Госдуму подвели в Приангарье. Явка избирателей по результатам трех дней голосования составила 36,99%. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Иркутской области.

- В округе № 93 победу одержал Михаил Щапов (КПРФ), за него проголосовали 93 083 избирателя (50,77 %), - рассказали в пресс-службе ведомства. - В округе № 94 – Антон Красноштанов («Единая Россия»), которого поддержали 69 413 человек (41,35%), в округе № 95 – Сергей Тен («Единая Россия») – 70 071 голос (40,56%). От округа № 96 в Госдуму избран Александр Якубовский («Единая Россия»), он набрал 45 515 голосов (31,29%).

Среди партий лидером по количеству голосов стала «Единая Россия». Ее представителей поддержали 35,53% избирателей, КПРФ – 27,81 процента, партию «Новые люди» – 9,81 процента, ЛДПР – 8,58 процента, партию «Справедливая Россия – За правду» – 6,67 процента.

Остальным партиям не удалось преодолеть пятипроцентный барьер.

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