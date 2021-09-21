В два раза увеличат производство медицинского кислорода в Иркутской области Фото: ИВАНОВА Диана

В Иркутской области принято решение об увеличении мощностей единственного предприятия по созданию медицинского кислорода. Вместо объема 16 тонн будет производиться до 40 тонн в сутки. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Министерство экономического развития и промышленности Иркутской области совместно с Фондом развития промышленности региона помогло предприятию оформить необходимые документы и подать заявку. В результате, треть проекта софинансирует ФРП при ставке 1% годовых на первые три года и 3% на два последующих. Общая сумма займа составит почти 140 миллионов рублей на пять лет, - рассказали в пресс-службе правительства.

На полученные средства компания закупит три дополнительные воздухоразделительные установки. Предприятие будет обеспечено оборудованием для перевозки кислорода и его хранения на территории медучреждений.

Планируется создать единый диспетчерский центр для автоматизированного сбора запросов от больниц области о потребности в жидком кислороде.

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