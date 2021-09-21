Незаконные деревянные постройки снесут в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Фото: администрация Иркутска

Незаконные деревянные постройки снесут в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Работы пройдут напротив гимназии №25. Жители часто жаловались, что объекты могут нести опасность, в первую очередь, для детей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

– В ходе проверок выяснили, что один земельный участок принадлежит муниципалитету, другой – частному лицу. Сооружения на данной территории размещены незаконно. После демонтажа конструкций прибрежная зона будет предложена к благоустройству, – пояснил глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Георгий Комаров.

Работы по демонтажу незаконных деревянных построек ведутся согласно решению Октябрьского районного суда Иркутска по иску администрации города.

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