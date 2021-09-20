Избирком Иркутской области подвел итоги выборов депутатов в Госдуму Фото: Иван МАКЕЕВ

Избирком Иркутской области подвел итоги выборов депутатов в Госдуму. В регионе обработано больше 97% протоколов. Явка избирателей в Приангарье составила 36,59%. Активнее всех отдавали свои голоса жители Балаганского района, где явка достигла 62,47% и Баяндаевского, где гражданский долг исполнили 59,81% избирателей. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

- По одномандатному избирательному округу №93 лидирует Михаил Щапов (КПРФ) – 51,9%, округу №94 – Антон Красноштанов (Единая Россия») с 40,9% голосов, по округу №95 – Сергей Тен («Единая Россия») с 40,56%, округу №96 – Александр Якубовский («Единая Россия») с 31,5%. По федеральному округу предпочтения избирателей распределились следующим образом: «Единая Россия» – 35,09%, КПРФ – 28,03%, «Новые люди» – 9,93%, ЛДПР – 8,6%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,7%. Оставшиеся девять партий не смогли преодолеть барьер в 5%, - озвучили данные в ведомстве.

Также в Приангарье прошли довыборы в Законодательное Собрание. Лидером по количеству голосов по округу №2 стал Александр Качин (КПРФ) с 34,24% голосов избирателей. В третьем округе поддержали кандидата от «Единой России» Алексея Красноштанова – 47,98%.

Мэром Зимы предварительно избран Андрей Коновалов («Единая Россия»), главой Балаганского района – Михаил Кибанов («Единая Россия»), Ольхонский район вновь возглавит Андрей Тыхеев («Единая Россия»), лидером выборов на пост мэра Тайшетского района вновь стал самовыдвиженец Александр Величко.

На довыборах в думу Иркутска по округу №25 победил представитель партии "Родина" Евгений Шеломенцев.

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