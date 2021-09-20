Шоумен Сергей Зверев не прошел в Госдуму РФ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Шоумен Сергей Зверев не прошел в Госдуму РФ. Это стало известно благодаря предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Напомним, король гламура выдвигался от парии «Зеленые». Хотел стать депутатом Государственной Думы страны от Бурятского избирательного округа. По подсчетам бюллетеней (данные на утро 20 сентября), свои голоса ему отдали 7,48% проголосовавших. Это позволило занять ему только третье место среди кандидатов. По данным ЦИК по избирательному округу в Бурятии лидирует представитель партии «Единая Россия» Вячеслав Дамдинцурунов - министр спорта и молодежной политики республики.

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