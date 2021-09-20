Михаил Щапов набрал большее число голосов на выборах в Госдуму по Иркутскому округу №93 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На выборах в Госдуму по Иркутскому одномандатному округу №93 по количеству голосов лидирует кандидат от КПРФ Михаил Щапов, который является действующим депутатом Госдумы. Его поддержали 8604 избирателя. Об этом сообщают на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.

- Второе место по числу голосов занимает представитель "Единой России" Роман Ефремов. Его результат - 2385 голосов. Тройку лидеров замыкает кандидат от партии "Новые Люди" Александр Деев. За него отдали свой голос 1648 избирателей, - сообщают на сайте ведомства.

Напомним, явка избирателей на выборы депутатов в Госдуму России в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72%. К этому моменту свой голос отдали 622 482 жители Приангарья.

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