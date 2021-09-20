Кандидат от партии "Родина" Евгений Шеломенцев лидирует на дополнительных выборах в думу Иркутска Фото: Дарья ЮДИНА

Евгений Шеломенцев лидирует на дополнительных выборах думы Иркутска по одномандатному избирательному округу №25. Об этом сообщают в ГАС "Выборы".

- Евгения Шеломенцева поддержали 2340 человек.Кандидат от партии "Родина" обогнал представителя "Единой России" Евгения Цапаева, за которого отдали 2209 избирателей. Об этом сообщают в ГАС "Выборы", - сообщают в ГАС "Выборы".

За победу на выборах думы Иркутска по одномандатному избирательному округу №25 участвовали 9 кандидатов. Среди них было несколько однофамильцев . Трое - с фамилией Цапаев, двое – с фамилией Шеломенцев.

Напомним, явка избирателей на выборы в думу Иркутска на 2:17 20 сентября составила 52,71%. Сейчас обработано 6240 бюллетеней, из них действительны – 6027.

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