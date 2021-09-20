На выборах мэра Зимы лидирует кандидат от "Единой России" Андрей Коновалов. Фото: администрация Зимы

Кандидат от "Единой России" Андрей Коновалов лидирует на выборах на должность мэра города Зимы. За Коновалова проголосовали 4264 избирателя - это 47,78%голосов. Об этом сообщают в ГАС "Выборы".

- Вторым по количеству набранных голосов на выборах главы города стал представитель партии «Новые люди» Петр Наумкин. Его результат - 39,69%. За Наумкина отдали 3542 голоса. На третьем месте самовыдвиженец Олег Торский, которого поддержали 4,99% избирателей - это 446 голосов, - сообщает на ГАС "Выборы".

Напомним, явка избирателей на выборы депутатов в Госдуму России в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72%. К этому моменту свой голос отдали 622 482 жителя Приангарья.

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