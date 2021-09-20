Александр Величко вновь избран мэром Тайшетского района. Фото: администрация Тайшетского района

Александр Величко лидирует на выборах на должность главы Тайшетского района. За самовыдвиженца свои голоса отдали 37,56% избираталей. Об этом сообщают в ГАС "Выборы".

- Евгений Монахов стал вторым по количеству отданных за него голосов - его поддержали 23,81%. Третье место среди лидеров занял эсер Владимир Канецкого. Его результат на выборах составил 15,12%. Самовыдвиженец Алексей Горелов набрал 13,64% голосов, Владимир Самошкин от "Гражданской платформы" - 4,41%, самовыдвиженец Александр Ортынский - 1,94% голосов, - сообщается в ГАС "Выборы".

Напомним, явка избирателей на выборы депутатов в Госдуму России в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72%. К этому моменту свой голос отдали 622 482 жители Приангарья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явка избирателей на выборы в Госдуму в Иркутской области на 18:00 19 сентября составила 33,72%. Самые активные избиратели голосовали в Балаганском и Баяндаевском районах. (подробности)

Как иркутяне выбирали новый состав Государственной Думы. Почему же люди идут голосовать, в репортаже «КП». (подробности)