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Общество21 сентября 2021 8:25

106 тысяч человек заболели коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии

В регионе 369 новых случаев заражения
Анастасия КУРЕНОВААнастасия КУРЕНОВА
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106 тысяч человек заболели коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии

106 тысяч человек заболели коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии

Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за 106 тысяч человек. Об этом 21 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 106 056 (+369), в том числе госпитализировано 1859 (+31), выздоровело 95 306 (+457), умерло 4825 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 432 (+0), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 627 257 жителей Приангарья, двумя - 546 444 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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