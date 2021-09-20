Еще +367 человек заболели коронавирусом в Иркутской области 20 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за 105,5 тысяч человек. Об этом 20 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 105 687 (+367), в том числе госпитализировано 1828 (+32), выздоровело 94 849 (+229), умерло 4813 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 432 (+1), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 625 135 жителей Приангарья, двумя - 544 514 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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