Герман Струглин покинул пост главы пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области

Герман Струглин покинул пост главы пресс-службы МВД Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области полковник внутренней службы Герман Струглин завершил службу в органах внутренних дел. Приказ об этом был подписан в Главном управлении МВД. Об этом сообщают в ведомстве.

- Герман Струглин служил в МВД более 22 лет, из которых 18 лет занимался укреплением партнерских отношений полиции и общества, а также взаимодействию со средствами массовой информации, - рассказали в ведомстве. - Полковник внутренней службы награжден медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области, неоднократно поощрялся руководством Главка.

Герман Струглин займет должность замглавы департамента новых проектов по внешним коммуникациям одной из энергетических компании в Иркутске и регионе. Экс-начальник пресс-службы МВД Иркутской области будет участвовать в организации социально значимых мероприятий.

Исполнять обязанности главы отдела информации и общественных связей регионального МВД будет капитан внутренней службы Юрий Ильенко.

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