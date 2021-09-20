Полицейские задержали пьяного водителя подозреваемого в угоне машины в Ангарске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько дней назад в Мегете был угнан автомобиль «Хонда Аккорд». Во время проверки информации инспекторы ДПС заметили похожий автомобиль, водитель отказывался останавливаться и увеличивал скорость. Остановить угонщика удалось только через несколько улиц. Об этом сообщают в официальном инстаграм аккаунте ОГИБДД УМВД по Ангарску.

- Нарушителем оказался 18-летний местный житель, не имеющий права управления автомобилем, - пояснили в ведомстве. - Процедура освидетельствования показала, что количество алкоголя в его организме превышает допустимую норму более чем в шесть раз.

Следователи установили, что злоумышленник воспользовался моментом и зашел в открытую дверь соседей, взял сумочку, в которой лежали ключи и банковская карта. Вычислить его удалось благодаря оплошности, он оплатил покупки картой и это сразу заметил владелец.

Также парень украл из машины и электроинструменты. Возбужденно уголовное дело по факту угона «Хонды» и по статье «кража».

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