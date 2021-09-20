Девочка выпала из окна четвертого этажа в Братске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Девочка, которая еще не исполнилось 2 года, выпала с балкона на четвертом этаже в поселке Гидростроитель в Братске. Ребенка с травмами доставили в больницу. Предварительно в квартире с малышом находился отец, который не заметил, как дочь облокотилась на москитную сетку. Следователи регионального СУ СКР и сотрудники прокуратуры проводят всестороннюю проверку. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Действиям родителей девочки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в рамках административного производства по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), - уточнили в пресс-службе ведомства.

В 2021 году в Приангарье в подобных условиях пострадали 16 детей. Общее количество случаев падения малышей с высоты в прошлом году - 32, один из них закончился трагедией. От полученных травм ребенок погиб.

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По данному факту следователями СУ СКР и сотрудниками прокуратуры проводится всесторонняя проверка.