Прокуратура проведет проверку после гибели двух детей на пожаре в Черемховском районе Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Прокуратура проведет проверку после гибели двух детей на пожаре в деревне Худорожкина Черемховского района. Ночью 20 сентября загорелся двухквартирный жилой дом. Погибли 7-месячный мальчик и 3-летняя девочка. Причины произошедшего устанавливаются. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По данному факту прокуратурой города организована проверка исполнения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Вместе с этим, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Напомним, двухквартирный жилой дом загорелся поздним вечером, 19 сентября в деревне Худорожкина Черемховского района. Заметившие пожар соседи, сумели помочь выйти из горящей квартиры двоим взрослым и одному ребенку. Когда на место приехали спасатели, квартира была полностью в огне. Огонь успел перекинуться на крышу соседнего жилища. Справиться с огнем, спасатели сумели только через 20 минут.

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20 сентября 2021 года в ночное время произошло возгорание в двухквартирном жилом доме по улице Комсомольской в деревне Худорожкина Черемховского района. В результате пожара наступила смерть 7-месячного мальчика и 3-летней девочки. Причины произошедшего устанавливаются.

По данному факту прокуратурой города организована проверка исполнения федерального законодательства органами и учреждениями системы профилактики. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, органами следственного комитета по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.