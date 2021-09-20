За кражу 160 тысяч рублей у спящего пассажира поезда осудили жителя Бурятии

Зиминский городской суд осудил жителя Бурятии за хищение 160 тысяч рублей с банковской карты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зиминский городской суд признал жителя Бурятии виновным в краже 160 тысяч рублей у спящего пассажира поезда. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- На железнодорожном вокзале станции Зима с помощью банкомата с указанной банковской карты совершил хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшему, на сумму 160 тысяч рублей, – рассказали в ведомстве.

После возвращения на свое место, подбросил карту обратно хозяину. Денежные средства потратил на свои нужды.

Злоумышленник раскаялся в содеянном и полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 8 месяцев.

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