Спасатели продолжают разыскивать пятерых мужчин, которые отправились на поиски рыбака в Иркутской области

Группа добровольцев 15 сентября ушла в сторону реки Снежной Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Спасатели продолжают разыскивать пятерых мужчин, которые отправились на поиски пропавшего рыбака в Иркутской области. Группа добровольцев 15 сентября ушла в сторону реки Снежной, протекающей по территории Слюдянского района Иркутской области и Кабанского района Республики Бурятия. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 22 сентября спасатели на аэроглиссере поднялись до стрелки рек Снежная и Селенгинка. Следов группы обнаружено не было. Выше порога Серая Ямка сотрудники МЧС разбили лагерь, и сегодня поисково-спасательные работы были возобновлены. Из-за невозможности дальнейшего применения плавсредств спасатели в пешем порядке проводят осмотр береговой линии, продвигаясь вверх вдоль реки Ара-Буректай, - рассказали в ведомстве.

Напомним, 15 сентября группа добровольцев не вышла на связь в назначенное время. Мужчина отправились на поиски рыбака, выпавшего из лодки во время сплава по реке Снежной 9 сентября. О местоположении сибиряка до сих пор ничего неизвестно.

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