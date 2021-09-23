Землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на 23 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутской области в ночь на 23 сентября 2021. Подземные толчки почувствовали жители Бодайбинского района Приангарья в 1.01 по местному времени. Об этом сообщают в Байкальском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук.

- Эпицентр находился в районе поселка Новая Чара Забайкальского края. Магнитуда землетрясения составила 5,4, энергетический класс — 13,7. Интенсивность в эпицентре достигла 7,3 балла. Зафиксированная интенсивность землетрясения достигала 3 баллов, - уточняют информацию на официальном сайте службы.

После землетрясения в Забайкальском крае произошло несколько афтершоков , из них 4 ощутимых.

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