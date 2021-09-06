Причины землетрясения 6 сентября 2021 в Иркутской области назвали сейсмологи

Сейсмологи назвали причины землетрясения 6 сентября 2021 в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главной темой обсуждения в иркутских пабликах в соцсетях вновь стало землетрясение, которое произошло днем 6 сентября 2021 в Иркутске. В 15.47 по местному времени горожане ощутили подземные толчки, как позже выяснилось силой в 2-3 балла. Эпицентр находился в районе села Орлик на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района с Бурятии. Там произошло землетрясение силой в 7,6 балла. И это новый очаг. Сейсмологи назвали причины землетрясения 6 сентября 2021 в Иркутской области.

- Этот район относится к зоне главного Саянского разлома, который идет на северо-запад от Байкала, - прокомментировал «КП»-Иркутск главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич. – Главный Саянский разлом находится на крупной монолитной плите. Нет силы, которая могла бы расколоть ее. Но на окраине этой плиты, по краевому шву на северо-западе толчки возможны. В сентябре 2020 года там уже было землетрясение. Потом наступило затишье и вот опять. Так что это рядовые подземные толчки. Ничего страшного не произошло. Просто если в том районе происходит ощутимое землетрясение в 4-5 баллов, то оно доходит до Иркутска, Ангарска, Саянска, Тайшета…

Таковы причины землетрясения 6 сентября 2021 в Иркутской области. Ждать ли афтершоков (повторных толчков) после землетрясения в Иркутске 6 сентября 2021? По словам экспертов, они маловероятны. А даже если будут, то совсем слабые. В основном афтершоки случаются после более ощутимых землетрясений. В любом случае, предугадать очередные толчки крайне сложно.

Как добавили в региональном МЧС, сейсмособытие ощутили в 8 городах и поселках Приангарья. Наиболее интенсивное произошло в Иркутске, в Иркутском, Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском и Черемховском районах. Сообщения о разрушениях спасателям не поступали.

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