Землетрясение в 2-3 балла произошло в Иркутске 6 сентября 2021

Землетрясение произошло в Иркутске 6 сентября 2021 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Землетрясение произошло в Иркутске днем, 6 сентября 2021. Три подземных толчка сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в 15.47 по местному времени. На этот раз в Иркутске ощущались толчки силой в 2-3 балла. Сейсмологи уже назвали причины землетрясения (Подробности)

Эпицентр находился в районе села Орлик на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района с Бурятии. Там ощутили землетрясение силой в 4-5 баллов.

- Это вовсе не афтершок после прошлого землетрясения в районе Хубсугула, а новый очаг, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Впрочем, в районе Орлика и раньше были подземные толчки, но совсем слабые. Их ощущали только в самом селе. Местные жители даже привыкли к мелким землетрясениям. До Иркутска толчки не доходили. А теперь вот дошли.

Как добавили в региональном МЧС, сообщения о разрушениях не поступали.

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