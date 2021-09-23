21-летняя девушка за рулем «Шевроле» погибла в ДТП в Братске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На трассе «Вилюй» вечером 22 сентября произошло смертельное ДТП. 1 человек погиб, 4 получили травмы. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- На автодороге А-331 «Вилюй» в городе Братске произошло столкновения двух автомобилей «Шевроле Авео» и «Тойоты Камри», - рассказали в соцсетях ведомства.

21-летняя девушка, которая была за рулем «Шевроле» погибла на месте до приезда скорой помощи. 3 пассажира и 24-летний водитель «Тойоты» находятся в больнице.

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