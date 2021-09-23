В Иркутской области автомобиль после наезда на корову столкнулся с большегрузом, водитель погиб
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе «Сибирь» в Заларинском районе. В ночь на 23 сентября в районе села Владимир 39-летний водитель «Исудзу», ехавший со стороны Иркутска по направлению в Красноярск, наехал на корову, после чего машина столкнулась с большегрузом «Мерседес Бенц». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Водитель «Исудзу» погиб, - рассказывают полицейские. – В месте аварии сейчас ручное регулирование движения транспорта. Работают сотрудники, предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
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