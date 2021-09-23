В Иркутской области автомобиль после наезда на корову столкнулся с большегрузом, водитель погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП на трассе «Сибирь» в Заларинском районе. В ночь на 23 сентября в районе села Владимир 39-летний водитель «Исудзу», ехавший со стороны Иркутска по направлению в Красноярск, наехал на корову, после чего машина столкнулась с большегрузом «Мерседес Бенц». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Водитель «Исудзу» погиб, - рассказывают полицейские. – В месте аварии сейчас ручное регулирование движения транспорта. Работают сотрудники, предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Читайте также:

Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Иркутской области возросло до 11. Автобус с табличкой «Дети» столкнулся с УАЗом (подробности)

Медведь устроил прогулку у отеля под Иркутском. Топтыгина сняла камера видеонаблюдения (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08