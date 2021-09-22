Завершены поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка из Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские завершили поиски пропавшего без вести 17-летнего подростка. Утром, 22 сентября парень вышел из общежития, расположенного на улице Мира, и не вернулся. Его поиски завершили к вечеру.

- Подросток найден в Ленинском районе, на улице Розы Люксембург, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России в Иркутской области. – С ним все хорошо.

Полицейские выясняют подробности того, почему парень не выходил на связь с родными.

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