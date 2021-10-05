Буузы, монгольская лапша и сагудай прославили Иркутск на всю Россию. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область и Бурятия уже разрабатывают специальные гастрономические туры. Но слава об уникальной и даже «удивительной» национальной кухне уже идет по стране. Сервис автодорожных поездок BlaBlaCar сопоставил отзывы путешественников и составил топ-5 регионов России, куда обязательно надо съездить, чтобы попробовать местные вкусности. Иркутская область в этом списке на втором месте, после более доступной (даже чисто географически) Башкирии.

И, если Уфа гордится бешбармаком, колбасой из конины и пончиками, то на Байкале совершенно другой набор.

- Так, путешествуя по Иркутску, надо обязательно попробовать блюда монгольского народа, например, цуйван, жареную домашнюю лапшу с мясом, - уверены в BlaBlaCar. - Нельзя обойти стороной и жемчужину бурятской кухни – позы – большие сочные манты.

Конечно, приехавшие на Байкал не забывают и про омуль. Да, сейчас его у нас запрещено вылавливать, но, во-первых, продается якутский подвид, во-вторых, еще одна «родственница» - пелядь. Ну и, наконец, в ресторанах вам его все равно подадут – право вылавливать небольшие партии рыбы есть у северных народов. Сервис автопутешественников со знанием дела отметил все варианты приготовления нашего омуля – и засолку, и копчение. Но особенно, конечно, сагудай. На сагудай (с долганского – «сырая рыба») идет не только омуль, но и чир, муксун, сиг. Сегодня это блюдо коренных народов Севера ценится как отличная закуска и подается в ресторанах.

Какие еще регионы попали в этот рейтинг и с какими блюдами? Татарстан с его чак-чаком, Новосибирская область со строганиной из дикого мяса и тем же сагудаем, адыгея с супом с каштанами.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Юрий ЦЫРЕНОВ, шеф–повар:

Не хватает саламата!

- Этот список явно состоит из национальных бурятских блюд и блюд северных народов. Я думаю, он неполон. Дополнил бы его обязательными кушаньями из сига, хариуса и форели. Это очень по-иркутски. И никуда без нашей сибирской черемухи. Черемуховый торт непременно должен быть в меню. Кроме того, если брать бурятскую кухню, то не хватает саламата (своего рода жидкая каша из сметаны и муки) и арбина (это блюдо из конской печени и жира, которое едят строго замороженным). Я бы обязательно это все добавил в рекомендательный список для туристов. Вкусно!