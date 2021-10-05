Маршрутчик из Улан-Удэ не выпускал 15-летнюю школьницу из автобуса, пока за нее не заплатила другая пассажирка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по транспорту Улан-Удэ проводит проверку после конфликта, который произошел в одной из маршруток. Эту информацию "КП"-Иркутск подтвердили в городской администрации. Водитель 59-го маршрута отказывался выпускать из автобуса 15-летнюю школьницу, пока ему на телефон не придет СМС от мобильного банка об оплате проезда. Несмотря на то, что подросток показывала мужчине чек и историю операций на смартфоне, он отказывался выпускать ее на остановке, считая, что его пытаются обмануть. Об этом школьница сама рассказала в одном из местных пабликов.

- Пассажиры начали поддерживать меня, говорили, что СМС может и не сразу прийти - обращайтесь в банк, - рассказывает историю девушка в соцсетях. - Но он отрицал, говорил, что все приходит сразу. Я начала говорить со слезами о законе, что он не может меня не высадить, так как мне нет 16 лет. В ответ на это он сказал: "Вот, как ты заговорила! Все я знаю!". И начал ехать без моей высадки.

В ссору вмешалась одна из пассажирок. По словам школьницы, женщина заплатила водителю полную стоимость проезда - 24 рубля, после чего мужчина все-таки согласился выпустить подростка из салона автобуса.

Девушка, приехав домой, решила обратиться в полицию. Заявление в правоохранительных органах приняли.

Вскоре комитет по транспорту администрации Улан-Удэ примет решение о необходимости принятия мер в отношении водителя маршрута №59.

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