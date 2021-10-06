Стало известно, сколько заплатили Моргенштерну за выступление на дне рождения в Иркутске

Моргенштерн и Алена Белая. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Аленой Белой

Позволить себе позвать самого популярного и скандального рэпера страны Моргенштерна на свой корпоратив, сможет не каждая крупная компания. А вот бизнес-леди из Иркутска Алене Белой повезло. Эпатажный артист, у которого в Ютубе 11 миллионов подписчиков и который недавно признался, что заработал за год полмиллиарда рублей, пролетел через всю страну, чтобы поздравить ее с днем рождения. Морген выступил в ночном клубе Алены и даже исполнил с ней дуэтом некоторые свои хиты.

- Это был подарок от моего мужа, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Алена Белая. – Он решил порадовать меня и позвать известного артиста. Я хотела видеть именно Моргенштерна из-за его скандального имиджа. Само мероприятие прошло очень круто, у нас было 50 человек. Морген нереально крутой артист. Своей мощной энергетикой он заряжал нас весь вечер. Гости были в восторге. Кстати, у Алишера нет никакой звездности и короны на голове. Я ожидала и даже просила, чтобы Алишер меня поздравил со сцены, но я не ожидала, что буду с ним исполнять две песни. Сам он выступал даже дольше чем было запланировано. Еще он выходил к гостям во время выступления.

Моргенштерн в аэропорту Иркутска. Фото: Андрей СИНЬКОВ

В соцсетях бурно обсуждались цены на билет на главную вечеринку года. За то, чтобы увидеть и вживую послушать автора таких хитов как "Кадиллак" и "El Problema", нужно было заплатить 17 тысяч рублей. Впрочем, это копейки по сравнению с гонорарами самого рэпера. Недавно, в одном из интервью Моргенштерн рассказал, что его выступление на корпоративе в регионе обойдется заказчику в среднем в 3-4 миллиона рублей.

- Нам обошлось даже дороже, - говорит Алена Белая. – Точную сумму разглашать не буду. Скажу, что нам пришлось подстраиваться под его график. День рождения у меня был в сентябре. А концерт прошел 1 октября. Что самое необычное было в райдере Алишера? 10 пар белых хлопковых трусов. Причем не определенного бренда, а обычные.

Выступление Моргенштерна. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Аленой Белой

Кстати, тематика вечеринки была БДСМ. Судя по видео, которое появилось в сети с концерта, Моргенштерн выступал в один трусах. Правда, в черных. Вероятно, их ему также предоставили организаторы. Едва не затмил главного гостя вечера праздничный торт в виде мужского достоинства.

- БДСМ тематика -это наше направление, у нас антураж в клубе своеобразный, - говорит Алена. – Клуб для всех, но тема секса повсюду. Нам хотелось наделать шума в городе, поэтому мы открыли самый скандальный клуб. Все устали от пандемии. Нам просто хочется праздника и живых эмоций. Что касается торта, то он был шикарен. Алишер даже попросил оставить ему в отель несколько кусочков.

Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" Аленой Белой

Кто тот самый муж, который готов отдать несколько миллионов рублей рэперу, чтобы порадовать любимую жену, Алена не раскрывает. О семье предпочитает не говорить. Призналась, что помимо клуба, занимается в основном домом и семьей. Говорит, проект заведения полностью ее - идея и реализация. Женщина сама продумывала тематику и стиль. Теперь в планах Алены Белой как можно чаще приглашать в свой клуб звездных артистов.

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