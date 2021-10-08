Учитель математики из Иркутска стала звездой TikTok, перевоплощаясь в героев аниме

Ирина Калинина в одном из своих образов. Фото: @_jk_ph

Даня Милохин, Валя Карнавал, Дина Саева, Дава, - на всех этих звезд TikTok подписан едва ли не каждый школьник в нашей стране. А вот у учеников одной из школ Иркутска с этого учебного года появился новый кумир – собственная учительница математики. 23-летняя Ирина Калинина только этим летом закончила педуниверситет. Педагогом работает неполных два месяца, но за это время стала самой обсуждаемой фигурой внутри школьного сообщества.

Да, в будние дни Ирина - учитель в строгом костюме, со сдержанным макияжем, объясняет пятиклассникам и шестиклассникам решение задач и примеров. А в выходные – звезда TikTok, она снимает ролики про аниме-мультики и перевоплощается в их героев.

- Уже три года мое хобби – косплей, - рассказывает корреспонденту «КП» -Иркутск» Ирина Калинина. – Переводится это как костюмированная игра. Ее суть в перевоплощении, передачи мимики, пластики тела персонажей аниме, комиксов, компьютерных игр, фильмов. Большинство костюмов делаю сама, иногда заказываю. Образ выбранного персонажа стараюсь повторить точь-в-точь, в том числе макияж и прическу. Развития какого-либо сюжета в видео нет, в основном, это ролики от 15 секунд до 3 минут, на которые накладывается музыка или текст.

Персонажи, в которые перевоплощается учительница, узнают, пожалуй, только самые ярые поклонники аниме и компьютерных игр. Но есть в коллекции Ирины и известные всем герои. Например, недавно, учитель примерила на себя образ главной героини диснеевского мультика «101 далматинец» Круэллы.

- На подготовку к видео уходит максимум два часа, - продолжает Ирина. – Это в основном мейап, парик, свет. Но перед этим нужно еще заказать костюм в точности, как у героя.

В школу Ирина ходит в обычной одежде и без яркого макияжа. Фото: личный архив Ирины Калининой

Свое первое видео в TikTok Ирина выложила в феврале, и к октябрю на нее подписалось уже более 192 тысяч человек. Новая аудитория пришла как раз в сентябре, когда педагог начала работать в школе.

- Ученики, конечно, увидели видео и узнали меня, - улыбается Ирина. – Сначала обсуждали между собой, а потом не выдержали и начали расспрашивать, правда ли это я. Главный вопрос у них – как набрать много подписчиков. А я даже не знаю, что ответить. Ничего особенного не предпринимала. Просто снимала и выкладывала. Само как-то получается. Предлагают ли дети снять что-нибудь вместе? Может, они и хотят, но я сразу решила, что снимать детей в роликах не буду. Работа отдельно, личная жизнь отдельно. Вместо этого я предлагаю ребятам занимательные математические задачи с сюжетом. Да, они есть и в учебниках, но я иногда разрабатываю что-нибудь с сюжетом из аниме. Ребятам, вроде, нравится.

Молодая учительница признается, что может обсудить со своими учениками новые видео в TikTok или рассказать о своих персонажей, но только на перемене. Если начать это делать на уроке, думать о математике никто уже не станет. Ирина сразу поставила себя так, что на первом месте у школьников должна быть учеба. А как относятся к хобби учителя-тиктокера старшие коллеги?

- Пока об этом знают не все мои коллеги, - говорит Ирина. – Когда я устраивалась, я предупредила директора о своем увлечении. Мне ответили, что все нормально, только не приходи на уроки в костюмах своих персонажей. Впрочем, я и не собиралась.

Сейчас Ирина постепенно начинает снимать персонажей более известных мультфильмов. Недавно попробовала на себе образ Красной Шапочки, а зимой планирует перевоплотиться в Снежную королеву.