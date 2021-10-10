Выяснилось, почему спрос на квартиры в Иркутске упал, но цены растут Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Доля ипотек на новостройки обновила пятилетний минимум». Пожалуй, это недавнее сообщение ЦИАН сигнализировало о начале обвала. Если пока не цен – они пока держатся и даже еще растут, то уж точно продаж. «Мыльный пузырь» на рынке квартир, разогнавший рынок до невероятных высот, кажется, вот-вот лопнет. Или все-таки нет?

Новостройки дорожают

- Спрос на новостройки в Иркутске в III квартале упал по сравнению с началом осени прошлого года на 45%, - приводит данные АвитоНедвижимость. – А если в целом за год, то на 12%. Одновременно, кстати, уменьшилось и количество предложений.

Снижение спроса аналитики связывают и с ценами, и с процентом по ипотеке. Кстати, в Иркутске, по данным Центрального банка, он сейчас один из самых высоких в стране – в среднем больше 7%. Цены за квадрат в новостройках выросли на 26% за год (и только за последние месяцы на 3%). Сейчас они торгуются, по данным портала, в среднем по 90 тысяч рублей.

Иркутяне жмутся. И, хотя и значительно меньше, но пока покупают квартиры. Кредиты на квартиры в банках достигли цифры в 2, 8 миллионов рублей для многих семей это предел. Но не все так просто.

- Более года средний чек ипотечного кредита растет почти постоянно, - говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков. - Очевидно, что банки по-прежнему консервативно подходят к процессу ипотечного кредитования, стараясь выдавать кредиты на покупку жилья, прежде всего, заемщикам хорошего кредитного качества с высоким кредитным рейтингом.

Словом, на рынке жилья в Иркутске сложилась «революционная» ситуация – когда продавцы не хотят снижать цены, а покупатели уже не могут платить за все дорожающие метры. Но ситуация вполне решаемая – пока кредиты дают.

Готовое жилье тоже растет в цене

Впрочем, обвалом цен угрожают давно. А они не падают. Несмотря на снизившийся спрос, продавцы выжидают, взвинчивают цену и надеются, что им повезет. И, похоже, они правы.

- С ограничением льготной ипотеки на первичном рынке спрос стал перетекать на «вторичку», к тому же цены на новостройки стали для многих покупателей заградительными, и те уже более склонны рассматривать готовое жилье. Возросший спрос стимулировал собственников поднять ценники, – комментирует генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко. – Переход подорожавших новостроек на регулярный рынок также способствовал увеличению средней стоимости квартир». Квадратный метр в среднем по стране подорожал на 6,5%.

В Иркутске цены на этот самый квадрат с начала года выросли на 15% (практически также, как и на новостройки), а в среднем квартиру, по оценке аналитиков, можно купить за сумму почти в 5 миллионов рублей, и тут расходы на приобретение подскочили сразу на 27%.

Может, они все-таки упадут в ближайшее время, как нам все время обещают?

- В сегодняшней ситуации снижение цен не ожидается. Главным образом – из-за удорожания стоимости стройматериалов. Но возможно замедление роста цен до уровня инфляции, комментирует руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости Дмитрий Алексеев. - Если определенный рост цен неизбежен, застройщики с банками совместными усилиями могут стараться компенсировать их скидками и выгодными кредитными условиями.

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