Сибиряк почти 40 лет жил с редкой патологией черепа

Юрий Будаев (слева) после операции. Фото: Федеральный центр нейрохирургии Тюмени

Диагноз «перикраниальный синус», когда у человека в головном мозге вены соединяются между собой, а также нарушаются венозный отток и кровообращение, даже звучит страшно. А житель Бурятии 39-летний Юрий Будаев прожил с такой патологией почти всю свою жизнь. Еще в детстве у него диагностировали дефект черепа. Правда, никто из докторов после обследований так и не смог назначить правильное лечение, чтобы победить недуг. Юрия лишь направляли из клиники в клинику.

- Я смирился с тем, что мне остается лишь терпеливо жить с этой патологией, - рассказал Юрий Будаев. - Голова была деформирована, на лице постоянно появлялись гематомы. Особенно дискомфорт я ощущал, когда принимал горизонтальное положение. Например, ложился спать.

Когда состояние Юрия совсем ухудшалось, он вновь прошел обследование, и полученные результаты отправил в Федеральный центр нейрохирургии Тюмени на заочную консультацию, про который узнал в интернете. Ответ из тюменской клиники пришел быстро. Оказалось, специалисты нашли метод, как помочь Юрию и пригласили его на операцию.

- У Юрия был нарушен венозный отток в головном мозге, - рассказал заведующий сосудистым отделением Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Владимир Кустов. - Сосуды наполнялись кровью, а черепная кость в месте очага выпячивалась и истончалась. Мы впервые решили провели операцию по разобщению вен, которые соединились, и тем самым устранить косметический эффект черепа.

Операция прошла успешно. Пациент уже идет на поправку.

- Синяки уже прошли, результат по устранению дефекта черепа уже налицо, но главное что я теперь могу спокойно спать, - заключает Юрий Будаев. - Я работаю начальником организационного отдела в районной администрации, теперь сил будет больше и на работу и воспитание троих детей.

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